Политика
Президент РФ примет участие в онлайн-саммите БРИКС
5 сентября 2025 / 16:15
© Михаил Метцель/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни примет участие в саммите БРИКС, который пройдет по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.
"Уже буквально через несколько дней в формате видеоконференции состоится саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции", - указал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Бразилия планирует созвать внеочередной онлайн-саммит БРИКС. По информации бразильских СМИ, встреча намечена на 8 сентября, а президент страны Лула да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и единый ответ на тарифные меры и санкции США.