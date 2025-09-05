Президент РФ примет участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни примет участие в саммите БРИКС, который пройдет по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Уже буквально через несколько дней в формате видеоконференции состоится саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции", - указал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Бразилия планирует созвать внеочередной онлайн-саммит БРИКС. По информации бразильских СМИ, встреча намечена на 8 сентября, а президент страны Лула да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и единый ответ на тарифные меры и санкции США.