Стоимость нефти Brent впервые с 20 августа опустилась ниже $66 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа текущего года.

По состоянию на 15:53 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,29% и торговалась на уровне $65,35 за баррель.

К 16:10 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $65,66 (-1,82%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре снижался на 1,88%, до $62,14 за баррель, свидетельствуют данные площадки.