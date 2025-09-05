Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не жалеет о том, что когда-то назвал президента США Дональда Трампа "российским агентом", передает телеканал TVP Info.

"Я не жалею ни о каких словах, которые я сказал за свою жизнь. Президент Трамп является взыскательным и трудным партнером не только по моему мнению", - сказал он, отвечая на соответствующий в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем, по словам политика, Польша не намерена "стоять на коленях" перед Соединенными Штатами, так как Варшава платит огромные деньги за американское оружие и нахождение американского контингента в стране.

В марте 2023 года на встрече с избирателями в городе Бытом Туск отметил, что "зависимость Трампа от российских спецслужб не подлежит дискуссии". Уже будучи премьером в 2024 году Туск отказался от своих слов, заявив, что никогда такого не говорил. Тем не менее на канале Туска в You-Tube осталась видеозапись, на которой зафиксировано такое высказывание о нынешнем главе Белого дома.