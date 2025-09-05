Песков опроверг разворот России на восток

Россия не разворачивается на восток, а развивает свое партнерство с Китаем, другими странами региона и глобального Юга, которые заинтересованы в дружбе. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

"Никакие повороты невозможно оформить документально. Потом, никуда Россия разворачиваться не планирует. Это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на востоке", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что процессы глобальной трансформации приводят к тому, что страны глобального Юга объединяются вокруг единого понимания необходимости изменения всей системы отношений, поскольку не хотят существовать в однополярном мире.

"Страны не хотят жить по правилам, которые устанавливаются неизвестно кем. Страны хотят все-таки руководствоваться единственным, что у нас есть общее, это Организацией Объединенных Наций. И духом, принципами и Уставом ООН", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, как раз страны глобального Юга и объединяются в этом представлении. "То, что произошло за прошедшие дни, это как раз еще одно подтверждение, что эти тенденции усиливаются", - заключил он.