Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 19:17
КОТИРОВКИ
USD
05/09
81.2977
EUR
05/09
94.7754
Новости часа
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием Шуфутинский получил гражданство России в 2022 году
Москва
5 сентября 2025 / 19:17
Котировки
USD
05/09
81.2977
0.0000
EUR
05/09
94.7754
0.0000
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
4 сентября 2025 / 23:17
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Песков опроверг разворот России на восток
5 сентября 2025 / 16:58
Песков опроверг разворот России на восток
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия не разворачивается на восток, а развивает свое партнерство с Китаем, другими странами региона и глобального Юга, которые заинтересованы в дружбе. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

"Никакие повороты невозможно оформить документально. Потом, никуда Россия разворачиваться не планирует. Это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на востоке", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что процессы глобальной трансформации приводят к тому, что страны глобального Юга объединяются вокруг единого понимания необходимости изменения всей системы отношений, поскольку не хотят существовать в однополярном мире.

"Страны не хотят жить по правилам, которые устанавливаются неизвестно кем. Страны хотят все-таки руководствоваться единственным, что у нас есть общее, это Организацией Объединенных Наций. И духом, принципами и Уставом ООН", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, как раз страны глобального Юга и объединяются в этом представлении. "То, что произошло за прошедшие дни, это как раз еще одно подтверждение, что эти тенденции усиливаются", - заключил он. 

Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
17:46
Шуфутинский получил гражданство России в 2022 году
17:29
Цена золота обновила исторический максимум
17:14
Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян
16:58
Песков опроверг разворот России на восток
16:45
Туск не жалеет, что когда-то назвал Трампа "российским агентом"
16:31
Стоимость нефти Brent впервые с 20 августа опустилась ниже $66 за баррель
16:15
Президент РФ примет участие в онлайн-саммите БРИКС
15:59
Трамп полагает, что США "потеряли" Россию и Индию
15:47
Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не капитулировать, а для разговора
15:30
В России с начала года собрали 100 млн тонн зерна
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения