Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во вторник, 2 сентября, МИД КНДР сообщил, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Это был пятый визит нынешнего лидера КНДР в Китай. Его предыдущий визит в КНР состоялся в январе 2019 года.

Во время парада в китайской столице Ким Чен Ын занял место по левую руку от лидера КНР, а президент России Владимир Путин находился справа.