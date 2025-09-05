Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян
5 сентября 2025 / 17:14
© Кристина Кормилицына/БАССЕЙН/ТАСС
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Во вторник, 2 сентября, МИД КНДР сообщил, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Это был пятый визит нынешнего лидера КНДР в Китай. Его предыдущий визит в КНР состоялся в январе 2019 года.
Во время парада в китайской столице Ким Чен Ын занял место по левую руку от лидера КНР, а президент России Владимир Путин находился справа.