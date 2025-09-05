Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием

В миротворческом процессе президенту США нужно одно – картинка для хорошего пиара. Он ее получил в Анкоридже.

Мир для него не главное. У Трампа двойственная позиция. Он одновременно призывает к миру и подписывает с Европой договор об обязательных поставках вооружений, которые в конце концов окажутся на Украине. Следовательно – война ему тоже нужна. Картинка мира и война это - та ситуация, в которой существует Трамп. Ему нужны деньги, и он будет продавать оружие. Другого пути спасения от кризиса Америка не знает. Так они поступали в прошлом веке, так поступают и сейчас.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

