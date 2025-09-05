Цена золота обновила исторический максимум

Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 650 за тройскую унцию.
По состоянию на 16:48 мск, стоимость золота составляла $3 650,4 за тройскую унцию (+0,91%). К 17:02 мск цена драгметалла ускорила рост и торговалась на уровне $3 653,9 за тройскую унцию (+1%), свидетельствуют данные площадки.
Золото дорожает в свете снижения котировок нефти. Так, стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне впервые с 20 августа опустилась ниже $66 за баррель. К 15:53 мск, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре 2025 года снижалась на 2,29% и находилась на отметке в $65,35 за баррель.