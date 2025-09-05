Шуфутинский получил гражданство России в 2022 году

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский подтвердил, что получил российское гражданство, это произошло еще в 2022 году.

В 1981 году Шуфутинский переехал в США, а в 1992 году вернулся в Москву. В России певец жил по постоянному виду на жительство.

"Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я родился в Москве, и я гражданин России! Россия - моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России", - отметил исполнитель в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он сообщил, что для него главное события дня - выход его новой песни под названием "Коктебель". Шуфутинский уточнил, что композиция посвящена красоте поселка в Крыму.