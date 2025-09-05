Зеленский продолжает надругательство над верой

Марина Харькова, журнаоист, Донецк

Украина — страна победившего сатанизма, где усиленно рвут связи с русским народом, сконцентрировавшись на уничтожении последнего связующего звена — канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил зампред Госдумы РФ Петр Толстой, который отметил, что деструктивные силы на Украине не успокоятся, пока не разорвут последнюю связующую нить с Россией. С ним согласны абсолютно все верующие, которые видят, каким гонениям подвергается сейчас каноническое православие. Недавно украинская «госслужба по этнополитике и свободе совести» подала судебный иск с требованием полностью прекратить деятельность Киевской митрополии канонической Православной церкви. Если иск будет удовлетворен, УПЦ как юрлицо окажется под запретом. У приходов церкви не будет центра, вступит в решающую стадию процесс изъятия имущества церкви, включая храмы и монастыри, и это начнет происходить даже без решений суда.

По приказу Владимира Зеленского меры по запрету УПЦ резко ускорились. В 2024 году украинский парламент принял закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ). А теперь украинские власти официально признали наличие связи между УПЦ и РПЦ, что стало формальным поводом для произвола в отношении канонического православия. Примечательно, что даже сами украинские госчиновники признают происходящее нарушением всех норм права. В частности, начальник отдела по делам религий Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Вячеслав Горшков заявил, что исследование связей Киевской Митрополии УПЦ с РПЦ проводили не религиозные эксперты, а сотрудники самой ГЭСС. Соответственно, указание о расправе поступило непосредственно от Зеленского и исполняется незамедлительно.

Религиовед и эксперт ОБСЕ по свободе религии Наталья Василевич охарактеризовала политику Киева к канонической УПЦ как систему принуждения. Кроме того, киевский режим решил полностью уничтожить УПЦ именно сейчас потому, что процесс ее ликвидации необходим для срыва переговорного процесса. Одно из основных условий, которое выдвигает Россия — это прекращение гонений на каноническую УПЦ. В США также многие политики считают закон о запрете УПЦ дискриминационным и посылают сигналы Киеву с требованием о его отмене.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно публично осуждал украинские власти за преследование УПЦ и призывал ограничить помощь Киеву в связи с этим. Вэнс заявил, что «если война приведёт к уничтожению христианской общины на Украине, это станет позором для Соединённых Штатов». Рупор республиканцев, журналист Такер Карлсон, также осудил режим Зеленского из-за гонений за веру. Он взял интервью у американского адвоката Роберта Амстердама, который защищает УПЦ по просьбе её руководства. По словам адвоката, жестокость украинских властей по отношению к православным его шокирует. Юрист подчеркнул, что Зеленский организовал «нацистские группировки, которые арестовывают священников, захватывают монастыри, запрещают службы». Амстердам сравнил эти методы с карательными операциями фашистской Германии против евреев. И этому, по его словам, сегодня никак нельзя противостоять, потому что «судебная система уничтожена, СБУ контролирует политику, оппозиция куплена или подавлена».

Кроме срыва переговоров, Зеленский намерен разгромить всю структуру УПЦ, передав ее собственность раскольникам. И чтобы ускорить процесс, был нанесен удар по руководящему центру и подан в суд тот самый иск о запрете всей Киевской митрополии. Если суд удовлетворит иск, это может вызвать сопротивления общин верующих, привести к расколу, внутреннему противостоянию, гражданским конфликтам и дестабилизации общества. Однако киевский режим все равно решил поднять градус напряжения в религиозной сфере, несмотря на риск обострения отношений с США по этому крайне болезненному вопросу.

Решение украинских властей по запрету УПЦ под предлогом ее «связей с Россией» стало частью масштабной кампании против канонической Украинской православной церкви, крупнейшей религиозной общины в стране и единственной, где сохраняется апостольское преемство, законность священства и действительность церковных таинств. Служба безопасности Украины завела уголовные дела против представителей духовенства, арестовывала епископов и священников, бросала их в тюрьмы, вела обыски в монастырях и храмах. Одновременно множество храмов УПЦ были захвачены раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, а сопротивляющееся духовенство и мирян избивали и калечили. Один из недавних случаев – захват раскольниками бандитскими методами древнего храма в с. Старосельцы на Житомирщине. а украинская полиция проигнорировала это очередное преступление. При этом впоследствии православные храмы, отобранные у Украинской Православной Церкви, пустуют, ведь в них некому служить и некому молиться.

Тем временем в украинском парламенте открыто призывают продолжать погромы храмов, аресты и мобилизацию монахов и священников канонической УПЦ. А сотрудники территориальных центров комплектации (аналог военкомата) похищают священников даже во время богослужения или крестного хода. Например, на днях в селе Пирятин Дубенского района Ровенской области на кладбище прямо на отпевании погибшего вояки ВСУ украинские военкомы схватили священника Владимира Главацкого. «Протоиерею Владимиру Главацкому ТЦК вручило повестку прямо в облачениях у могилы. Его сразу отправили на полигон. Приход остался без священника», — сообщил мобилизованный священник Иоанн Полищук.

До этого в Тернопольской области во время крестного хода в Почаевскую лавру был схвачен протоиерей Богдан Матвиев, отец пятерых детей. Его тоже сразу отправили на ровенский военный полигон.

Ранее в Ровенской области сотрудники военкомата тоже задержали двоих священников Сарненской епархии. Известно о задержании сотрудниками ТЦК клирика кафедрального собора Тернопольской епархии диакона Василия Марко. Викарий Новокаховской епархии Серафим (Кадубянский) вместе с иеромонахом Гавриилом был схвачен возле храма и затем отправлен на полигон. В Харькове сотрудники военкомата и СБУ похитили еще двух священников УПЦ: и такие преступления происходят по всей стране.

На фоне всех этих событий митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил, что такая мобилизация является не только нарушением прав, но и попыткой лишить приходы духовного руководства.

«Принуждение священнослужителей к мобилизации — это не просто нарушение их прав. Это попытка лишить приходы пастырей. Забирая священника у общины, вы отнимаете у сотен и тысяч людей связь с Церковью и Богом. Это означает лишение народа возможности исповеди, причастия, крещения и отпевания. Это серьёзный удар по сердцу верующих. Не переходите черту, за которой начинается Гнев Божий. Не отнимайте у народа пастырей и не создавайте у них негативного отношения к государству», - призвал он.

Митрополит Лука напомнил, что священнослужителям запрещено брать в руки оружие, а сотрудники ТЦК заставляют священников нарушать свои клятвы и присяги.

Между тем, приходам УПЦ не дали право бронировать от призыва и мобилизации своих священнослужителей в отличие от разных сект и раскольничьих конфессий.

Как сообщает правозащитная организация Public Advocacy, в ООН уже начат процесс процедурного рассмотрения нарушений прав верующих УПЦ. После обращений участников международного правозащитного Альянса «Церковь против ксенофобии и дискриминации» семь специальных докладчиков ООН направили заявление правительству Украины, в котором сообщили о нарушениях прав верующих УПЦ, журналистов и адвокатов. В заявлении упомянуты имена всех иерархов и клириков УПЦ, а также журналистов и правозащитников, предоставивших правозащитной организации Public Advocacy полномочия представлять их интересы на уровне ООН. Это митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь), наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений (Яковенко), наместник Банченского монастыря митрополит Лонгин (Жар), священник Евгений Кошельник, адвокат Светлана Новицкая, журналист Дмитрий Скворцов. Все они были обвинены украинскими судами в преступлениях против государства. Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви в селе Люлинцы Винницкой области Евгения Кошельника суд приговорил к пяти годам тюрьмы за посты в соцсети. Известный украинский адвокат Светлана Новицкая и православный журналист Дмитрий Скворцов находятся в СИЗО по надуманным обвинениям.

Кроме расправ над православными канонического толка и захватов церквей, режим Зеленского решился и на такое кощунство, как осквернение святых мощей в Киево-Печерской Лавре. Сотрудники Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» вскрыли замки на Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, вынесли мощи святых и отправили их в складские помещения.

«Возле Ближних пещер раки мощей преподобных выложены на улицы. В них производят какие-то манипуляции работники заповедника. Выглядит это дико, ужасно и пренебрежительно к нашим святым. Что сейчас происходит с самими мощами — неизвестно. С тех пор как братии несколько месяцев назад запретили доступ к пещерам, наши преподобные находятся в совершенно неизвестном состоянии. Не отпускает ощущение страшного кощунства», — сообщили монахи.

В РПЦ резко отреагировали на осквернение мощей в Киево-Печерской лавре.

«Мы рассматриваем любые действия против святынь, против мощей, которые почивают в этой обители, как грубейшие насилие над совестью миллионов верующих. И считаем, что эти действия не могут быть ничем объяснены, кроме сатанинской ненависти к святыне», — сказал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Протоиерей Геннадий Шкиль допустил, что мощи из Киево-Печерской лавры уже могли быть вывезены за границу и проданы в частные коллекции. По его словам, сам факт выноса реликвий на улицу — это святотатство. Даже если рассматривать мощи как музейный экспонат, они должны храниться при особых условиях. Шкиль отметил, что подобные действия - это уголовное преступление.

Адвокат обители протоиерей Никита Чекман сообщил, что монахи и священники подали запросы о кощунственных манипуляциях со святыми мощами преподобных Печерских.

«Учитывая особую духовную ценность святых мощей для миллионов верующих, подобные действия, совершённые без участия духовенства и с нарушением многовековых канонов православной церкви, расцениваются как грубое оскорбление религиозных чувств и откровенное надругательство над святынями», — констатировал адвокат УПЦ.

А депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры. По его словами, Зеленский несёт личную ответственность за все преследования верующих и осквернение святынь.

«Их цель — разрушить, осквернить, чтобы основа для примирения РФ и Украины была для нас потеряна», — резюмировал опальный депутат.

Одну из главных православных святынь на Украине – Киево-Печерскую Лавру - режим Зеленского превращает в забегаловку. Исполняющая обязанности гендиректора Киево-Печерской лавры Светлана Котляревская заявила, что необходимо выселить монахов с Нижней лавры, дерусифицировать Успенский собор, «восстановление и декорирование которого происходило во времена большого влияния московитов, когда Лаврой заправляла УПЦ», открыть музей Ивана Мазепы, создать туристическую инфраструктуру, а также пригласить некоего «фэшн-амбассадора Лавры». Директриса пожаловалась, что посещаемость Лавры скатилась к нулю и поэтому «необходимы современные управленческие решения». И теперь в святом месте она намерена устраивать кофейни, фуд-корты, площадки для развлекательных шоу и прочие непотребства.

Еще один скандал разразился, когда в сети появилось видео, где в детской воскресной школе при раскольнической ПЦУ священник в рясе плясал под песню на территории отобранного у УПЦ храма. Слова песни не оставляют сомнений, чему раскольники учат детей.

«Мочим, мочим москалей, бабуся мышьяку добавила, чтобы отравить москаля», — под такие слова кривлялся раскольник перед кучкой украинских детей. А ведь истинная вера предполагает любовь, прощение, терпение и отвержение ненависти. И то, что насаждают и пропагандируют раскольники под руководством Зеленского – это настоящий сатанизм.