«Коалиция желающих»: бег на месте продолжается

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»



В четверг, 4-го сентября, Париж принимал очередную встречу «коалиции желающих». На повестке были те же вопросы, что данная группа поднимает из раза в раз, в частности – гарантии безопасности Украины (читай – ее опасности для России) и вовлечение США в систему этих гарантий.

Перед встречей ее участники еще раз уточнили свои позиции по поводу урегулирования украинского кризиса. Например, 29-го августа Зеленский на брифинге для СМИ обозначил три главных пункта будущих гарантий. Это сохранение нынешней численности ВСУ с их качественным финансированием и вооружением, защита Украины «партнёрами» в формате «НАТО-лайт» (видимо, имеются в виду предложение о защите 5 статьей устава НАТО без формального членства в альянсе на случай «нового вторжения», сохранение антироссийских санкций и использование замороженных российских активов для «восстановления» страны.

Кроме того, 3 сентября на совместном брифинге с премьер-министром Дании главарь украинской хунты заявил о нежелании территориальных уступок даже в Донбассе, не говоря уже о Запорожье и Херсонщине: «Мы не можем отдавать территории. Это очень мощная линия нашей обороны. Мы не будем делать такие подарки». Он подтвердил свои слова в интервью французскому изданию Le Point, сказав, что ВСУ не оставят Донбасс «никоим образом», так это откроет ВС РФ дорогу на Днепропетровск и Харьков.

Эммануэль Макрон, хозяин саммита, перед его началом излучал оптимизм и заявил, что европейцы уже завершили работу над гарантиями украинской безопасности и требуется лишь политическое одобрение. В день встречи Washington Post опубликовал имеющиеся у издания сведения относительно европейских планов. Они включают «обеспечение безопасности неба над Украиной и Чёрным морем вдоль её побережья» и развёртывание «сил обеспечения безопасности» на земле. Эти силы включают «демонстрационный» элемент — размещение войск вдали от линии боевого соприкосновения — и элемент «регенерации», направленный на обучение и восстановление украинской армии.

Основную роль во всем этом должны сыграть ВВС и разведка США. Вашингтон якобы выразил готовность предоставить средства командования и управления и присоединиться к системе ПВО на Украине, хотя пока неизвестно, будут ли задействованы американские пилоты и/ или беспилотники. Однако неназванный американский чиновник заявил, что роль США ещё предстоит определить. «Есть разница между предложением и согласием. Это решение президента. Он его еще не принял».

Европейцев и Зеленского обнадеживало личное присутствие на встрече американского делегата, спецпосланника Стива Уиткоффа, хотя еще больше, наверное, обрадовались бы генералу Келлогу. Однако Уиткофф не оправдал и доли надежд, в ответ на попытки скоординировать санкционные усилия обвинив Старый Свет в том, что он сам покупает российскую нефть через Индию, и досрочно покинув встречу. Не сильно помог и телефонный разговор участников с Трампом. Хозяин Белого дома в очередной раз сообщил «заклятым друзьям», что они подбивают его на то, что сам делать не хотят, и потребовав совсем перестать покупать нефть у России и заодно ввести санкции против Китая как партнера Москвы. Урсул фон дер Ляйен даже вынуждена оправдываться, мол, импорт российского «черное золото» резко сократился, а активно его покупают только Словакия и Венгрия. Европейцы предложили создать координационную группу для «сверки часов», точная реакция Трампа на предложение неизвестна.

В итоге на пресс-конференции переговорщики маскировали пышными словами не такие уж грандиозные практические итоги. По словам Макрона, 26 государств на данный момент готовы отправить своих военнослужащих и военных специалистов Украину или «внести определенные средства для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе». Но о ком именно идет речь – не уточняется. Это точно не Италия – премьер Мелони сказала, что ее страна «готова поддержать потенциальное прекращение огня путём инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины». Отрицает прямое польское участие своей живой силы в «миротворческой миссии» и польский премьер Туск: «Мы являемся ответственными за логистику. Известно, что в Польше находится самый большой хаб. Это достаточное задание и все согласны с такой формой помощи Польши Украине». Германия готова ежегодно поставлять Украине почти 500 БМП и вооружить пять новых бригад ВСУ, насчет же посылки военнослужащих пока колеблется.

Макрон анонсировал введение новых антироссийских санкций вместе с США, если наша страна «продолжит отказываться от мирных переговоров». При этом он признал, что американский вклад в «миротворческую миссию» пока не определен и определится в «ближайшие недели». Также он признал, что «коалиция» в ходе беседы с Трампом не получила от него конкретики по гарантиям безопасности для Украины.

Зеленский прямо признал, что гарантии безопасности должны быть ратифицированы всеми странами-участниками, и не совсем понятно, огорчен ли он этой волокитой или рассматривает ее как способ саботажа урегулирования и сохранения его в формате «ни войны, ни мира». По его словам, продолжает обсуждаться отправка иностранных войск на Украину, но «основной гарантией безопасности сильная украинская армия».

Отдельного внимания заслуживает новое открытое и даже горделивое признание «действующего главы администрации Украины» (формулировка Путина) в ударах по нефтепроводу «Дружба», снабжающему Венгрию и Словакии: «Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия, и все понимают, что ... Но я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ, атаковали их, на которой они зарабатывают деньги, а тратят эти деньги потом на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что вот Украина такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти. Поэтому, видите, Украина нашла такой «вид санкций». Но, безусловно, я рад Совету, что сегодня США абсолютно открыто, называя эти страны, говорят о том, что они помогают русской машине войны. И нам нужно всем это останавливать». Учитывая, что раньше венгерский премьер Орбан говорил о полученном от Трампа письме с выражением крайнего недовольства украинскими ударами, пассаж Зеленского можно списать как на легковесность его слов, так и трамповских (обоим она свойственна, пусть и в разных формах).

Западные СМИ констатируют не очень высокую результативность саммита в целом и американского участия в частности. Bild пишет: «Разговор между президентом США и европейскими главами государств получился очень напряженным. Среди сторонников поддержки Украины растет недовольство и разочарование из-за позиции Трампа». «Они [участники коалиции] неоднократно встречались…, но не публиковали никаких подробных планов действий, что отражает внутренние разногласия и неопределённость в отношении вклада США… Многие европейские страны, в том числе Германия, Испания и Италия, пока отказываются предоставлять войска», - приходит к схожим выводам «The Guardian». Одновременно The Financial Times сообщает о планах Вашингтона постепенно сократить помощь по безопасности европейским странам, граничащим с Россией, с перекладыванием соответствующих расходов на сами эти страны. В материале говорится, что о решении сократить дотации представители Пентагона сообщили европейским представителям на закрытой встрече в американской столице: «По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона».

Комментарием же российской стороны к парижской встрече можно считать слова президента о потенциальном западном «миротворческом контингенте» на Украине: «Войска НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ. После достижения мира в Украине необходимости в размещении там западных войск не будет».