NBC: США и Европа допускают создание буферной зоны на Украине с военными не из стран НАТО

Соединенные Штаты могли бы сыграть ключевую роль в поддержании буферной зоны в случае урегулирования между Россией и Украиной. Соответствующую точку зрения изложил телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Как отмечается, план обсуждают военные чиновники из "стран - союзников" Украины, в том числе США. "Буферная зона стала бы большой демилитаризованной территорией, ее границы пока не определены. Отчасти благодаря своим технологическим возможностям, США бы могли играть ключевую роль в наблюдении при помощи дронов, спутников и других средств разведки", - указывает телеканал.

При этом зону могли бы "укрепить" военные из стран, не входящих в НАТО, к примеру, из Бангладеш или Саудовской Аравии. Вместе с тем американские военные не будут присутствовать на украинской территории.

"Разработчики планов стараются избежать использования сил НАТО и хоть какого-либо ее упоминания", - указали источники, обратив внимание, что для Москвы любое вовлечение военного блока было бы "крупным вопросом". Согласно публикации, Киев мог бы заключить ряд двусторонних соглашений со своими союзниками, что дало бы ему гарантии безопасности без участия НАТО.

Телеканал подчеркивает, что любые планы без одобрения со стороны РФ, США, Украины и стран - гарантов являются предварительными.