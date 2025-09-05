Володин: Россия стоит на защите добра и моральных ценностей

Россия и ее народ несут добро и моральные ценности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин при общении со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета.

"Сегодня, когда идет спор добра и зла, - наша страна, наши граждане несут добро, моральные ценности, которые мы отстаиваем", - приводятся его слова на сайте нижней палаты.

Володин отметил, что "Европа продвигает разрушительную идеологию". "Они сами себя истребляют, это приобретает все более очевидные черты", - указал он.

Председатель ГД также обратил внимание, что на Кубани неизменно трепетно относились к сбережению традиционных ценностей. "Формирование региона проходило в очень непростые времена и это выработало определенные качества: бережное отношение к культуре, традициям, истории, вере", - подчеркнул он.