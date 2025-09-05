Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 20:49
Москва
5 сентября 2025 / 20:49
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
Общество
Суд избрал Аглае Тарасовой запрет определенных действий
5 сентября 2025 / 18:30
Суд избрал Аглае Тарасовой запрет определенных действий
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Домодедовский городской суд Московской области избрал в отношении актрисы Аглаи Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Освободить Тарасову из-под стражи в зале суда", - следует из решения суда.

Сторона следствия просила поместить Тарасову под домашний арест на срок до 9 ноября.

В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). 

