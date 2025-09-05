Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Безопасность
Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях
5 сентября 2025 / 18:44
Польша намерена принять "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025". С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.

"Я не исключаю, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации", - сказал он в ходе пресс-конференции. Так политик прокомментировал предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025", охарактеризовав их как "агрессивные" и "симулирующие нападение, а не оборону".

Учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии в период с 12 по 16 сентября. Темой тренировок станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России отработают в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Кроме того, участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".

В качестве ответа на белорусско-российские маневры Польша во взаимодействии с НАТО проводит дивизионные учения "Железный защитник" с привлечением порядка 34 тыс. военных и 600 единиц техники. 

19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
19:28
Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине
19:15
Лавров: Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
18:59
Guardian: Стармер намерен сменить главу МИД Великобритании
18:44
Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях
18:30
Суд избрал Аглае Тарасовой запрет определенных действий
18:15
Володин: Россия стоит на защите добра и моральных ценностей
17:59
NBC: США и Европа допускают создание буферной зоны на Украине с военными не из стран НАТО
17:46
Шуфутинский получил гражданство России в 2022 году
