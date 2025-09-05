Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях

Польша намерена принять "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025". С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.

"Я не исключаю, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации", - сказал он в ходе пресс-конференции. Так политик прокомментировал предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025", охарактеризовав их как "агрессивные" и "симулирующие нападение, а не оборону".

Учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии в период с 12 по 16 сентября. Темой тренировок станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России отработают в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Кроме того, участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".

В качестве ответа на белорусско-российские маневры Польша во взаимодействии с НАТО проводит дивизионные учения "Железный защитник" с привлечением порядка 34 тыс. военных и 600 единиц техники.