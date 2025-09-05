Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение

Практически вся верхушка правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) заявила премьер-министру, председателю партии Сигэру Исибе, что хочет уйти в отставку по итогам провальных для ЛДП июльских выборов в верхнюю палату парламенту Японии.

"Чтобы взять ответственность за результаты выборов, я бы хотел уйти с поста генерального секретаря. Что касается моего будущего (сохранения на посту или отставки), решение за председателем [ЛДП] Исибой, имеющим полномочия по назначениям", - сказал генсек ЛДП, второй человек в партии Хироси Морияма на пресс-конференции по итогам совместного заседаний депутатов ЛДП, имеющих места в обеих палатах парламента. На этой встрече был представлен официальный отчет о причинах провала ЛДП на выборах в верхнюю палату парламента.

Вскоре после этого агентство Kyodo сообщило, что о своем желании уйти в отставку Исибе заявили также глава исполнительного совета партии Сюнъити Судзуки и руководитель политического совета ЛДП Ицунори Онодэра. Вместе с Мориямой они составляют костяк руководства партии.

3 сентября Таро Асо – бывший премьер-министр и на сегодняшний день самый авторитетный ветеран ЛДП заявил, что «партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в верхнюю палату», и он решил отправить в штаб-квартиру партии петицию с требованием провести досрочные выборы председателя Либерально-демократической партии, которым в настоящее время является Исиба.

Между тем сам Исиба категорически отказывается уходить в отставку.

Как полагают наблюдатели, интрига с его смещением должна разрешится в начале следующей недели, когда должно быть принято решение о досрочном переизбрании председателя партии.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает, что «сейчас сами японцы не смогут ответить на вопрос о шансах Исибы остаться лидером партии. Но наверно все-таки ему не удастся долго просидеть. Слишком сильны внутри партии консервативные силы, которые хотят его отстранения. Сейчас крайне низкий уровень поддержки и негативный имидж ЛДП во многом связывают именно с Исибой, хотя он тут оказался без вины виноватый. Но в прошлом году он проиграл выборы в нижнюю палату парламента, а этим летом - в верхнюю палату и в городское собрание Токио. Правда, это следствие не самого правлении Исибы, а той порочной практики, которую проводила партия в предыдущие годы, при прежних премьер-министрах. Не было никаких успехов в сфере экономики, цены растут, население недовольно, нет никакой серьезной стратегии, кроме того провалы во внешней политике. Это все играет против Исибы. Так же у него нет серьезной фракционной поддержки, на местах настроены против него, партийная молодежь также критикует. Все это расшатывает его позиции. Еще один важный признак того, что ему не долго осталось сидеть в кресле премьера: четыре ключевые фигуры в ЛДП – председатель политического совета и еще несколько человек подали в отставку».

По словам эксперта: «серьезных кандидатов аналогичного масштаба и политического веса на смену Исибе нет. Но существует два варианта. Либо Синдзиро Коидзуми. На его стороне то, что он молод и перспективен, хотя, когда его бросили на сельское хозяйство, он не справился с ростом цен на рис, и это бьет по его имиджу. А второй кандидат - это Санаэ Такаити, бывший министр экономической безопасности. Яркая личность во внутренней и внешней политике, у нее много сторонников в партии. Но явного фаворита пока не просматривается».