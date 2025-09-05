Guardian: Стармер намерен сменить главу МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен произвести перестановки в правительстве. Как сообщила журналист газеты The Guardian Пиппа Крерар в соцсети X, ссылаясь на правительственные источники, министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми лишится своей должности.

Согласно ее данным, новым главой Форин оффиса будет назначен Иветт Купер, которая руководит МВД страны. Вместе с тем новым министром внутренних дел станет Шабана Махмуд, которая занимает пост главы Минюста.

По информации телеканала Sky News, Лэмми станет новым министром юстиции и займет пост заместителя премьера. Ранее, 5 сентября, Анджела Рэйнер подала в отставку с должности заместителя Стармера в свете скандала из-за неуплаты налогов.