Лавров: Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны

Россия призывает руководство Японии признать в полном объеме итоги Второй мировой войны. Об этом сказано в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта", - указал министр в приветствии, текст которого размещен на сайте российского дипведомства.

Лавров отметил, что память об общей борьбе с японским милитаризмом является важнейшим подспорьем в деле наращивания отношений стратегического партнерства России с КНР, КНДР, Монголией и другими странами.

"Ярким воплощением непреходящей сущности крепких уз дружбы, закаленных в боях 80-летней давности, стал прошедший в Пекине грандиозный парад победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы во Второй мировой войне в присутствии президента России, председателя КНР, председателя государственных дел КНДР и лидеров многих других государств мира", - подчеркнул глава российской дипломатии.

По его словам, подвиг советских солдат и командиров имеет "всемирно историческое значение". Лавров также обратил внимание, что День Победы над Японией был возвращен в календарь государственных праздников РФ в знак возрождения традиций и укрепления исторической памяти.

"Наш святой долг - помнить уроки мировой войны, этой величайшей трагедии всего человечества, и делать все, чтобы предотвратить ее повторение", - добавил он.