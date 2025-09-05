Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине, передает словацкий телеканал ТА-3.

"Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются", - сказал он в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции.

Фицо пожелал Украине "хорошего и справедливого мира", а также добиться в скором времени желаемых гарантий безопасности. Он отметил, что договорился с Зеленским оставаться в контакте, что стало, по его словам, важным итогом прошедшей встречи.

"Верю, что, невзирая на разницу во взглядах, отношения между Словакией и Украиной будут успешно развиваться. Желаю добрых соседских и дружественных отношений с Украиной", - указал глава словацкого правительства.