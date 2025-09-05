Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул Елисейский дворец спустя 45 минут после того, как там началось заседание "коалиции желающих", состоявшееся в Париже 4 сентября. Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда".

В комментарии для издания канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона пояснила, что Уиткофф ушел после своего выступления на другую запланированную встречу. Отмечалось, что позднее спецпосланник вернется для разговора с президентом США Дональдом Трампом.

4 сентября в Париже проходила встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть принимала участие в дискуссиях по видеосвязи. Среди участников журналисты также заметили спецпосланника президента США, у которого ранее состоялась отдельная встреча с Владимиром Зеленским.

Встреча, как сообщают СМИ, завершилась безрезультатно.

Политический аналитик Михаил Павлив отмечает: «Уиткофф не просто быстро покинул это мероприятие, как пишут западные СМИ, а по моей информации, не возвратился и ни в какой дискуссии не участвовал. А позже коалиция уже созванивалась с Трампом. Более того, по моей информации, Уиткофф в гневе покинул это собрание, обвинив коалицию, что они все переворачивают с ног на голову, и это не то, о чем они договаривались в Вашингтоне. Кроме того, он обвинил Ермака в искажении прежних договоренностей. Так же западные СМИ пишут, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефть, но на самом деле все было иначе. Это было в той логике, что коалиция требует от Трампа каких-то новых санкций против России, а при этом фактически сами продолжают покупать нефть из России. То есть это не было прямое требование прекратить закупки, но западные СМИ переиначили всю эту историю. Поэтому, по моей информации, позиции Москвы и Вашингтона сблизились, и это событие скорее стало подтверждением для Трампа, что со стороны Европы имеют место попытки срыва переговоров».

Эксперт также обратил внимание, что «Трамп не единожды сообщал, что основная доля гарантий должна быть возложена на европейцев, и американцы могут поддержать гарантии лишь в скромном формате. И я думаю, что если это будут приемлемые гарантии для Москвы, то Америка может выступить в какой-то части гарантом этих обязательств и не более того».