Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 20:49
КОТИРОВКИ
USD
05/09
81.2977
EUR
05/09
94.7754
Новости часа
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
Москва
5 сентября 2025 / 20:49
Котировки
USD
05/09
81.2977
0.0000
EUR
05/09
94.7754
0.0000
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
5 сентября 2025 / 19:47
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул Елисейский дворец спустя 45 минут после того, как там началось заседание "коалиции желающих", состоявшееся в Париже 4 сентября. Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда".

В комментарии для издания канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона пояснила, что Уиткофф ушел после своего выступления на другую запланированную встречу. Отмечалось, что позднее спецпосланник вернется для разговора с президентом США Дональдом Трампом.

4 сентября в Париже проходила встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть принимала участие в дискуссиях по видеосвязи. Среди участников журналисты также заметили спецпосланника президента США, у которого ранее состоялась отдельная встреча с Владимиром Зеленским.

Встреча, как сообщают СМИ, завершилась безрезультатно.

Политический аналитик Михаил Павлив отмечает: «Уиткофф не просто быстро покинул это мероприятие, как пишут западные СМИ, а по моей информации, не возвратился и ни в какой дискуссии не участвовал. А позже коалиция уже созванивалась с Трампом. Более того, по моей информации, Уиткофф в гневе покинул это собрание, обвинив коалицию, что они все переворачивают с ног на голову, и это не то, о чем они договаривались в Вашингтоне. Кроме того, он обвинил Ермака в искажении прежних договоренностей. Так же западные СМИ пишут, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефть, но на самом деле все было иначе. Это было в той логике, что коалиция требует от Трампа каких-то новых санкций против России, а при этом фактически сами продолжают покупать нефть из России. То есть это не было прямое требование прекратить закупки, но западные СМИ переиначили всю эту историю. Поэтому, по моей информации, позиции Москвы и Вашингтона сблизились, и это событие скорее стало подтверждением для Трампа, что со стороны Европы имеют место попытки срыва переговоров».     

Эксперт также обратил внимание, что «Трамп не единожды сообщал, что основная доля гарантий должна быть возложена на европейцев, и американцы могут поддержать гарантии лишь в скромном формате. И я думаю, что если это будут приемлемые гарантии для Москвы, то Америка может выступить в какой-то части гарантом этих обязательств и не более того».       

Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
19:28
Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине
19:15
Лавров: Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
18:59
Guardian: Стармер намерен сменить главу МИД Великобритании
18:44
Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях
18:30
Суд избрал Аглае Тарасовой запрет определенных действий
18:15
Володин: Россия стоит на защите добра и моральных ценностей
17:59
NBC: США и Европа допускают создание буферной зоны на Украине с военными не из стран НАТО
17:46
Шуфутинский получил гражданство России в 2022 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения