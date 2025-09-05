Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета

КНДР намерена полностью поддерживать борьбу России, нацеленную на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом сказано в обращении председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Как заявили в Минобороны РФ, министр обороны страны Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие прошло на территории посольства республики в Москве.

Уточняется, что слова Ким Чен Ына передал чрезвычайный полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол.

"Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. Считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и РФ", - следует из текста обращения.