Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 20:50
КОТИРОВКИ
USD
05/09
81.2977
EUR
05/09
94.7754
Новости часа
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
Москва
5 сентября 2025 / 20:50
Котировки
USD
05/09
81.2977
0.0000
EUR
05/09
94.7754
0.0000
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
5 сентября 2025 / 19:47
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
5 сентября 2025 / 19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
© Korea Broadcasting System via AP/ТАСС

КНДР намерена полностью поддерживать борьбу России, нацеленную на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом сказано в обращении председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Как заявили в Минобороны РФ, министр обороны страны Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие прошло на территории посольства республики в Москве.

Уточняется, что слова Ким Чен Ына передал чрезвычайный полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол.

"Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. Считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и РФ", - следует из текста обращения.

Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
19:28
Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине
19:15
Лавров: Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
18:59
Guardian: Стармер намерен сменить главу МИД Великобритании
18:44
Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях
18:30
Суд избрал Аглае Тарасовой запрет определенных действий
18:15
Володин: Россия стоит на защите добра и моральных ценностей
17:59
NBC: США и Европа допускают создание буферной зоны на Украине с военными не из стран НАТО
17:46
Шуфутинский получил гражданство России в 2022 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения