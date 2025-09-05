Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 22:20
Москва
5 сентября 2025 / 22:20
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
5 сентября 2025 / 19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился за прошедшую неделю на 0,8 п.п. и составляет 79,4%. Опрос проводился в период с 25 по 31 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% опрошенных (минус 0,8 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 1,1 п.п. и составляет 76,4%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 50,1% респондентов (минус 1,5 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,8% участников опроса (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60% сограждан (минус 1 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,1%, КПРФ - 9,6%, ЛДПР - 10,9%, "Справедливой России - За правду" - 3,9%, "Новых людей" - 7,1%. 

21:24
Президент РФ прибыл в Самару
20:44
Зеленский отказался поставлять в Словакию нефть из России
20:30
Медведев объяснил "фантомными болями" попытки Стубба влезть в украинский вопрос
20:14
Сбер: Max - один из самых безопасных способов общения в России
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
19:28
Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине
19:15
Лавров: Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
18:59
Guardian: Стармер намерен сменить главу МИД Великобритании
18:44
Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях
Все новости
