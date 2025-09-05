Сбер: Max - один из самых безопасных способов общения в России

Национальный мессенджер Max сегодня является одним из наиболее безопасных способов общения в России. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Сегодня Max стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками Max на порядок эффективнее благодаря локализации", - цитирует его пресс-служба банка.

Кузнецов обратил внимание, что для борьбы с мошенничеством в мессенджере применяется наиболее эффективный комплекс мер - интеграция технологий, быстрая реакция на инциденты в режиме 24/7 и оперативное содействие полиции в поимке злоумышленников.

Он отметил, что защиту пользователям мессенджера обеспечивают лучшие IT-компании страны. "В числе компаний - Сбер. Во взаимодействии с "ВКонтакте" мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей. Вместе с тем хочу напомнить, что при использовании любых мессенджеров важно не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не оказаться жертвой мошенников", - указал спикер.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.