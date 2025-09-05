Попытки президента Финляндии Александера Стубба вмешаться в ситуацию вокруг Украины могут объясняться "фантомными болями". На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев при общении с журналистами.

"Сейчас он этим активно занимается. Зачем - не знаю, может, какие-то фантомные боли", - ответил политик на вопрос ТАСС о том, с какой целью финский лидер пытается влезть в украинский кризис.

Медведев отметил, что еще в начале Великой Отечественной войны финский дипломатический представитель во время встречи с председателем рейхстага Германом Герингом услышал от немцев, что те готовы передать финнам любое количество российской земли.

"По всей видимости, это все где-то бродит у разных людей, но надеюсь, что это не определяет мейнстрим финской политической ситуации", - указал он.