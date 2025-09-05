Зеленский отказался поставлять в Словакию нефть из России

Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ из России. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, передает агентство Укринформ.

"Мы с премьер-министром Словацкой Республики обсудили энергетику. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка", - отметил Зеленский.

Украина с января текущего года остановила транзит российского газа через свою территорию, при этом поставки нефти в Словакию и Венгрию осуществлялись через нефтепровод "Дружба". 4 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на территории РФ. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали.

Будапешт и Братислава призвали Киев прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран сообщества. 28 августа российские поставки нефти в Венгрию и Словакию возобновились.