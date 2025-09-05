Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 22:21
Новости часа
Президент РФ прибыл в Самару Зеленский отказался поставлять в Словакию нефть из России
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
5 сентября 2025 / 19:47
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Президент РФ прибыл в Самару
5 сентября 2025 / 21:24
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы во Владивостоке прибыл в Самару. Здесь глава государства планирует провести совещание по развитию двигателестроения.

Ожидается, что в Самаре он также посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", входящее в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на создании, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей.

Кроме того, Путин намерен провести рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. 

21:24
Президент РФ прибыл в Самару
20:44
Зеленский отказался поставлять в Словакию нефть из России
20:30
Медведев объяснил "фантомными болями" попытки Стубба влезть в украинский вопрос
20:14
Сбер: Max - один из самых безопасных способов общения в России
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
19:28
Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине
19:15
Лавров: Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
18:59
Guardian: Стармер намерен сменить главу МИД Великобритании
18:44
Туск: Польша примет к Белоруссии меры в случае провокаций на учениях
Все новости
