Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
5 сентября 2025 / 19:47
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Политика
Президент РФ прибыл в Самару
5 сентября 2025 / 21:24
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы во Владивостоке прибыл в Самару. Здесь глава государства планирует провести совещание по развитию двигателестроения.
Ожидается, что в Самаре он также посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", входящее в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на создании, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей.
Кроме того, Путин намерен провести рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.