Президент РФ прибыл в Самару

Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы во Владивостоке прибыл в Самару. Здесь глава государства планирует провести совещание по развитию двигателестроения.

Ожидается, что в Самаре он также посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", входящее в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на создании, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей.

Кроме того, Путин намерен провести рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.