Японский премьер уходит в отставку

Андрей Ильяшенко, международный обозреатель

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), сообщает японское агентство Киодо со ссылкой на несколько источников. «Инфорос» прогнозировал такое развитие событий еще месяц назад.

Это решение автоматически ведет к отставке Исибы с поста премьер-министра Японии, а также отставке всего правительства. На фоне утраты ЛДПЯ большинства в парламенте утверждение новой кандидатуры премьера, выдвинутой партией, может столкнуться с трудностями, грозящими вызвать новый виток политического кризиса в Японии.

Официального объявления об отставке следует ожидать в понедельник 8 сентября. В этот день должно состояться обнародование итогов письменного опроса депутатов от ЛДПЯ по поводу проведения досрочных выборов председателя партии, кресло которого занимает сейчас Исиба.

Вопрос о досрочных выборах, беспрецедентном событии в истории партии, был поднят рядом влиятельных членов ЛДПЯ после сокрушительного поражения на выборах в верхнюю палату японского парламента в июле нынешнего года. По их итогам ЛДПЯ, а также входящая с ней в коалицию партия «Комэйто» окончательно утратили большинство в парламенте страны. Ранее, в октябре прошлого года коалиция потеряла большинство в нижней – основной – палате парламента, что привело к серьезным проблемам при проведении ключевых решений через высший законодательный орган страны.

Ответственность за поражения многие однопартийцы возложили на своего лидера Исибу, однако тот отказался добровольно уходить в отставку, ссылаясь на крайне сложную ситуацию как в стране, так и за рубежом, а также напряженный график внешнеполитических контактов.

При этом в конце августа ЛДПЯ опубликовала доклад о причинах поражений ЛДПЯ. В числе главных назывались рост цен, коррупционные скандалы в партии, а также ее пассивность в ликвидации последствий землетрясения в западной Японии. Однако персональная критика премьера отсутствовала.

На этом фоне политические конкуренты премьера форсировали вопрос о принудительной отставке на основе механизма досрочных выборов, в пользу которых по данным на 6 сентября уже высказалось большинство региональных ячеек ЛДПЯ, влиятельных партийных боссов, а также ряда членов правительства, близких к Исибе.

Сам он имеет право принять участие в выборах, однако при таком уровне падения популярности в партии никаких надежд на победу у него нет.

После объявления об отставке Исиба продолжит выполнять свои обязанности, в то время как в ЛДПЯ начнется компания по выборам нового лидера. Примерно через месяц мы узнаем его имя, однако пост премьера ему не гарантирован.

У правящей коалиции, костяк которой составляет ЛДПЯ, уже нет большинства в парламенте, и соответственно – былого автоматизма при утверждении кандидатуры премьер-министра.

Оппозиция, состоящая из 6 небольших партий, может и отклонить кандидатуру ЛДПЯ. Или же одна из оппозиционных партий может пойти на компромисс в обмен на вхождение в коалицию или ситуационные уступки при принятии законов. И то, и другое еще более ослабит и без того сильно пошатнувшийся авторитет японских либерал-демократов.

Преемнику Исибы легкая и долгая политическая жизнь не грозит. Это точно.