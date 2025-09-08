Сырский признал многократное превосходство российских ВС

Российские ВС превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в силах и средствах в три-шесть раз. На это обратил внимание главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в 4-6 раз", - указал он в своем Telegram-канале.

Сырский отметил, что август стал для ВСУ "месяцем больших испытаний". Среди "наиболее угрожающих" он выделил красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское направления.

Главком также информировал о том, что ВСУ завершают переход на корпусную структуру.

"Завершаем переход на корпусную систему, армейские корпуса обретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности", - сообщил он.

Начало реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру Сырский анонсировал 3 февраля. Ранее в ВСУ действовала бригадная структура.