Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 сентября 2025 / 13:09
КОТИРОВКИ
USD
08/09
81.5556
EUR
08/09
95.4792
Новости часа
В мессенджере Max появился официальный канал президента РФ Трамп удивлен решением Исибы покинуть пост премьера Японии
Москва
8 сентября 2025 / 13:09
Котировки
USD
08/09
81.5556
0.0000
EUR
08/09
95.4792
0.0000
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
5 сентября 2025 / 19:47
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / СВО
Безопасность
Сырский признал многократное превосходство российских ВС
8 сентября 2025 / 10:19
Сырский признал многократное превосходство российских ВС
© AP Photo/ Vadim Ghirda/ТАСС

Российские ВС превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в силах и средствах в три-шесть раз. На это обратил внимание главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в 4-6 раз", - указал он в своем Telegram-канале.

Сырский отметил, что август стал для ВСУ "месяцем больших испытаний". Среди "наиболее угрожающих" он выделил красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское направления.

Главком также информировал о том, что ВСУ завершают переход на корпусную структуру.

"Завершаем переход на корпусную систему, армейские корпуса обретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности", - сообщил он.

Начало реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру Сырский анонсировал 3 февраля. Ранее в ВСУ действовала бригадная структура. 

Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:15
В мессенджере Max появился официальный канал президента РФ
10:59
Трамп удивлен решением Исибы покинуть пост премьера Японии
10:33
Bloomberg: онлайн-саммит БРИКС продлится несколько часов
10:19
Сырский признал многократное превосходство российских ВС
21:24
Президент РФ прибыл в Самару
20:44
Зеленский отказался поставлять в Словакию нефть из России
20:30
Медведев объяснил "фантомными болями" попытки Стубба влезть в украинский вопрос
20:14
Сбер: Max - один из самых безопасных способов общения в России
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
19:44
Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет поддерживать борьбу РФ за защиту суверенитета
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения