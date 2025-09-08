Bloomberg: онлайн-саммит БРИКС продлится несколько часов

Онлайн-саммит стран БРИКС, который начнется в понедельник около 15:00 мск, продлится несколько часов, по его итогам не планируется совместного заявления. Об этом информировало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве Бразилии.

Как отмечается, выступления будут закрыты для СМИ, каждый лидер самостоятельно решит, публиковать ли конкретные заявления для прессы.

По данным агентства, внеочередной саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи, созванный по инициативе бразильского руководства, будет посвящен обсуждению угроз многополярности и реакции объединения на тарифные меры и санкции США.

Ранее пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы сообщила, что внеочередной онлайн-саммит БРИКС начнется в 09:00 по времени столичного округа Бразилиа (15:00 мск).

Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите. Кроме того, подтверждено участие председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы. Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.