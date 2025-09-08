Трамп удивлен решением Исибы покинуть пост премьера Японии

Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с решением премьер-министра Японии Сигэру Исибы подать в отставку.

"Я удивлен, так как знаком с ним, он мне нравился, а теперь он уходит в отставку. Я считаю его очень приятным человеком", - сказал американский лидер при общении с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Некоторое время назад Исиба объявил о решении подать в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Таким образом, он покинет и пост главы правительства. Исиба отметил, что говорил о том, что не будет "цепляться за пост" и примет решение в "подходящее время". Сейчас такое время настало, так как завершены переговоры с США по пошлинам, указал он.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы: в октябре 2024 года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.