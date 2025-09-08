В мессенджере Max появился официальный канал президента РФ

Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
8 сентября 2025 / 11:15
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
В национальном мессенджере Max появился официальный канал президента России.
"Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и в мессенджере Max. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", - следует из первого поста.
У Кремля также есть свое сообщество во "ВКонтакте" (79 тыс. подписчиков), каналы в Telegram (290 тыс. подписчиков) и других социальных сетях.
Max - отечественная цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать многочисленные повседневные задачи.