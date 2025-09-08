В мессенджере Max появился официальный канал президента РФ

В национальном мессенджере Max появился официальный канал президента России.

"Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и в мессенджере Max. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", - следует из первого поста.

У Кремля также есть свое сообщество во "ВКонтакте" (79 тыс. подписчиков), каналы в Telegram (290 тыс. подписчиков) и других социальных сетях.

Max - отечественная цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать многочисленные повседневные задачи.