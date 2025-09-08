Политика Финляндии дает все основания для пересмотра Россией отказа от требования компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

Он подчеркнул, что после вхождения в состав НАТО финское руководство начало попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года. "Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен", - указал политик, добавив, что в противном случае встает вопрос о действительности самих этих договоров.

"Другими словами, нет военно-политической составляющей договора - значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков", - отметил он.

Медведев также заметил, что предусмотренные Договором 1947 года $300 млн репараций, из которых по факту было выплачено $226,5 млн, были со стороны Москвы жестом доброй воли, не оцененным нынешними поколениями. "Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия. Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн рублей. Мы имеем на это все основания, особенно ввиду раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием", - заключил он.