Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
8 сентября 2025 / 11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 августа отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,38%, до 2 912,48 пункта, индекс РТС также рос на 0,38% - до 1 124,99 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 6,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,462 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 913,75 пункта (+0,42%), индекс РТС составлял 1 125,48 пункта (+0,42%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и торговался на уровне 11,473 рубля (+7,25 копейки).

