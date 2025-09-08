Путин обратил внимание на успешное развитие отношений России и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления главе Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с грядущей 34-й годовщиной независимости республики. Об этом информировала пресс-служба президента Таджикистана.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Таджикистан. Российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Наши государства плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - сказано в тексте послания российского лидера.

Путин выразил уверенность, что Москва и Душанбе "будут и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе".

Вместе с тем он обратил внимание, что Таджикистан достиг существенных успехов в социальной и экономической областях и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. Глава российского государства пожелал Рахмону доброго здоровья и успехов, а всем гражданам республики - мира и процветания.

День независимости отмечается в Таджикистане 9 сентября. Поздравительные послания Рахмону также направили, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана, президент Ирана, короли Великобритании и Саудовской Аравии, император Японии.