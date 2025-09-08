Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
Al Jazeera: в секторе Газа из-за атак Израиля за сутки погибли свыше 50 человек
8 сентября 2025 / 12:16
Al Jazeera: в секторе Газа из-за атак Израиля за сутки погибли свыше 50 человек
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Число жертв израильских ударов по городу Газа и его окрестностям за прошедшие сутки достигло 52. Об этом информировал телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники в Минздраве палестинского анклава. Отмечается, что десятки гражданских лиц доставлены в медучреждения с ранениями.

По данным министерства, 6 сентября в результате израильских атак в Газе погибли 74 палестинца.

Как заявил представитель местной службы гражданской обороны, за 48 часов в городе было полностью разрушено по меньшей мере 50 домов, еще 100 постройкам нанесен ущерб. Обстрелам подверглись также созданные в Газе лагеря для перемещенных лиц, где уничтожено не менее 200 палаток.

Под огонь попали палестинцы, получавшие продукты питания в центрах распределения гуманитарной помощи. По информации Al Jazeera, пострадали 85 человек, 8 умерли от полученных ранений.

Как сообщает агентство Maan, более 90 тыс. жителей покинули за последние дни Газу, направившись в гуманитарную зону вблизи Эль-Маваси в южной части анклава.

Сообщается, что израильские ВВС 7 сентября разрушили третий по счету многоэтажный дом в центре Газы. По утверждению израильских военных, боевики из палестинского движения ХАМАС превратили высотки в "объекты террористической инфраструктуры", оборудовав в них камеры видеонаблюдения, командные точки, позиции для снайперских и противотанковых атак. 

