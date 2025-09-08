Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Японского премьера, похоже, отправят в отставку. Мнение
5 сентября 2025 / 19:47
Политолог Журавлев: Трамп одновременно призывает к миру и торгует оружием
5 сентября 2025 / 18:48
Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с 30 июля поднялся выше 82 рубля
8 сентября 2025 / 12:31
© Егор Алеев/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке в понедельник поднялся выше 82 рублей впервые с 30 июля 2025 года, курс евро превысил 96 рублей впервые с 14 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".
На 10:27 мск курс американской валюты демонстрировал рост на 0,97% и находился на отметке в 82,071 рубля. К 10:45 мск курс доллара поднимался на 0,68% и торговался на уровне 81,84 рубля.
К 10:37 мск, курс евро рос на 0,85% и составлял 96,029 рубля. К 10:45 мск доллар находился на уровне 96,034 рубля (+0,27%).