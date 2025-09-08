Курс доллара на межбанке впервые с 30 июля поднялся выше 82 рубля

Курс доллара на российском межбанковском рынке в понедельник поднялся выше 82 рублей впервые с 30 июля 2025 года, курс евро превысил 96 рублей впервые с 14 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

На 10:27 мск курс американской валюты демонстрировал рост на 0,97% и находился на отметке в 82,071 рубля. К 10:45 мск курс доллара поднимался на 0,68% и торговался на уровне 81,84 рубля.

К 10:37 мск, курс евро рос на 0,85% и составлял 96,029 рубля. К 10:45 мск доллар находился на уровне 96,034 рубля (+0,27%).