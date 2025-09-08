Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 сентября 2025 / 20:31
Политика / Русский мир / Антироссийские санкции
Политика
Песков: антироссийские санкции Запада не возымели никакого эффекта
8 сентября 2025 / 12:45
Песков: антироссийские санкции Запада не возымели никакого эффекта
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Примененные за последние четыре года санкции стран Запада в отношении России не оказали никакого эффекта на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live!".

"В целом вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - отметил он.

