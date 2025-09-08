Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти

Число жертв стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до пяти. Об этом информировала израильская национальная служба скорой помощи.

Ранее стало известно о четырех погибших - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, чья смерть была констатирована на месте инцидента. Еще одна женщина позднее скончалась в больнице.

Вместе с тем, по уточненным данным службы скорой помощи, в общей сложности 12 человек пострадали и были госпитализированы. В их числе семеро получили тяжелые огнестрельные ранения, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным портала Ynet, стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима. Огонь велся по пассажирскому автобусу. Стрелявших было двое, оба они ликвидированы.