Москва
8 сентября 2025 / 16:13
В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа Токаев инициировал проведение референдума о переходе к однопалатному парламенту
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Проблемы Израиля
Общество
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
8 сентября 2025 / 12:59
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
© ТАСС/ Reuters/ Scopal

Число жертв стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до пяти. Об этом информировала израильская национальная служба скорой помощи.

Ранее стало известно о четырех погибших - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, чья смерть была констатирована на месте инцидента. Еще одна женщина позднее скончалась в больнице.

Вместе с тем, по уточненным данным службы скорой помощи, в общей сложности 12 человек пострадали и были госпитализированы. В их числе семеро получили тяжелые огнестрельные ранения, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным портала Ynet, стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима. Огонь велся по пассажирскому автобусу. Стрелявших было двое, оба они ликвидированы.

