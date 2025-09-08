Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
Общество
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
8 сентября 2025 / 12:59
© ТАСС/ Reuters/ Scopal
Число жертв стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до пяти. Об этом информировала израильская национальная служба скорой помощи.
Ранее стало известно о четырех погибших - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, чья смерть была констатирована на месте инцидента. Еще одна женщина позднее скончалась в больнице.
Вместе с тем, по уточненным данным службы скорой помощи, в общей сложности 12 человек пострадали и были госпитализированы. В их числе семеро получили тяжелые огнестрельные ранения, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.
По данным портала Ynet, стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима. Огонь велся по пассажирскому автобусу. Стрелявших было двое, оба они ликвидированы.