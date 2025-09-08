Маргинальные персонажи на Западе все еще намереваются добиться разделения России на отдельные регионы. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По его словам, "совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми некоторыми маргинальными персонажами на Западе до сих пор планируется развал России на различные регионы".

Министр отметил, что беглая российская "иноагентсткая оппозиция" тоже активно продвигает эту линию. "Но их не оставляют соответствующие структуры западных стран, поддерживая эту тему на плаву. Периодически мы слышим такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе, постоянно ослаблять Россию, избавляться от конкурентов", - указал он.

"СССР распался во многом благодаря нашим собственным утопическим иллюзиям о том, что теперь Запад, когда мы устранили все идеологические противоречия, обеспечит нам равноправное место в международных отношениях. Но Запад никогда не планировал этого делать", - подчеркнул Лавров. Запад воспринял распад Советского Союза не как человеческую трагедию, а как "шанс для продолжения своей линии теперь уже на ослабление России", добавил он.

"После того, как Российская Федерация вновь осознала свою идентичность, вернулась к основам нашего самосознания и стала с 2000-х годов проводить политику, которая отражала именно наши национальные интересы, мы никогда не пытались никого ослабить, нанести какой-то урон, а всегда были готовы к честной совместной работе. И пока Запад пытался раздробить и бывший социалистический лагерь, и СССР, а затем РФ, мы всегда пытались объединять, чтобы не оставаться поодиночке в ослабленном состоянии", - заключил глава российской дипломатии.