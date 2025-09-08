Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
Российские ВС ударили по обеспечивавшему ВПК Украины объекту энергетики
8 сентября 2025 / 13:32
© Александр Полегенько/ ТАСС
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки атаковали объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.