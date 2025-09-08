Токаев инициировал проведение референдума о переходе к однопалатному парламенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение в республике парламентской реформы для перехода к однопалатному парламенту. Этот вопрос нужно вынести на референдум об изменении конституции, который может состояться в 2027 году.

"Сразу хотел бы обратить внимание, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, безусловно, в действующем парламенте. Думаю, что на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию", - отметил он, выступая с ежегодным посланием к народу.

Глава республики заявил, что, на его взгляд, если реформа будет утверждена, то избираться такой парламент должен по партийным спискам. Он указал, что процесс реформ является постоянным, а также напомнил, что сам ранее был председателем Сената (верхней палаты) парламента, и ему не легко говорить о таких изменениях. "Сенат в качестве высшей палаты Парламента Казахстана был создан в 1995 году в достаточно нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ", - добавил Токаев.

В Сенате Казахстана заседают по два депутата от каждого региона страны, а также городов республиканского значения и столицы, 10 депутатов назначаются президентом. Половина депутатов Сената переизбирается каждые три года, общий срок полномочий - шесть лет.

Спикер Сената является вторым после президента человеком - в случае, если глава государства не может исполнять свои полномочия, обязанности переходят к главе верхней палаты парламента. Нынешним председателем Сената является Маулен Ашимбаев.

В Казахстане есть также нижняя палата парламента - Мажилис. В Мажилисе 98 депутатов, из них 60 избирают по партийным спискам, еще 29 - по одномандатным округам при всеобщем тайном голосовании. Председателем Мажилиса является Ерлан Кошанов.