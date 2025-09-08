В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова при общении с журналистами.

"Мы создали все необходимые условия, чтобы жители столицы могли сделать прививку в подходящее для них время в ближайшем мобильном пункте: у станций метро, МЦК и МЦД или в любой городской поликлинике и их филиалах. А уже с 10 сентября массовая вакцинация начнется в школах и детских садах. Не стоит забывать, что для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше сделать прививку как можно скорее", - указала она.

Ракова отметила, что сегодня Москве наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, вирусов гриппа в столице не выявлено. С наступлением осеннего сезона ожидается традиционный рост заболеваемости.

Заммэра также обратила внимание, что на сегодняшний день в структуре вирусов в Москве незначительно выросла доля риновирусов. Второе и третье места занимают коронавирусы и вирусы парагриппа. Большинство подтвержденных случаев ковида, свыше 80%, приходится на вариант "Стратус" и его разновидности. Для этого штамма характерно по большей части легкое течение заболевания, уточнила она.