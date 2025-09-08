Орбан полагает, что Ле Пен не допускают до выборов из-за ее возможной победы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что главу парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не допускают до участия в выборах президента Франции 2027 года из-за ее возможного успеха на голосовании.

"Они не позволяют Марин Ле Пен баллотироваться на президентских выборах по одной простой причине: она бы победила", - указал политик в соцсети Х. Орбан также отметил, что в демократических государствах не должно быть места применению судебной системы в качестве политического оружия.

Парижский суд 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет, еще два даны условно. Кроме того, суд лишил ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем эта мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании, в то время как остальные выборные должности Ле Пен должна оставить.

Сама политик назвала решение суда политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Предположительно, апелляционный пересмотр дела может завершиться летом 2026 года.