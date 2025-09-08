Трамп убедился, что Европа срывает переговоры по Украине - эксперт
5 сентября 2025 / 20:31
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 195 беспилотников
8 сентября 2025 / 14:29
© Минобороны РФ/ТАСС
Российские средства ПВО за прошедшие сутки нейтрализовали 2 авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.