ВККС рассмотрит рекомендацию Краснова на пост главы Верховного суда 15 сентября

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) планирует обсудить вопрос о рекомендации генерального прокурора России Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ 15 сентября. Об этом говорится в повестке заседания, размещенной на сайте ВККС.

"В понедельник, 15 сентября, в 09:30 подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ", - следует из сообщения.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин информировал о том, что Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда.

Председатель Верховного суда назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции освободилась после ухода из жизни Ирины Подносовой.