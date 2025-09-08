Лавров отметил, что процесс дедолларизации продолжается

Процесс дедолларизации и формирования альтернативных платежных платформ продолжается, но администрация президента США Дональда Трампа пока не сделала практические выводы. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Тенденция к созданию альтернативных платформ и платежных и других логистических механизмов, которые необходимы для нормальной торговли, этот процесс идет", - отметил он.

Министр указал, что действия нынешнего американского лидера после критики с его стороны в адрес прежнего президента США Джо Байдена выглядят нелогично. "Трамп сказал, что Байден своими действиями в отношении доллара наносит колоссальный вред американцам и их ведущим позициям в мировой финансовый системе. Сегодня, к сожалению, те, кто отвечают за финансы в администрации Трампа, выводов каких-то из этой оценки своего лидера пока не сделали", - сказал он.

Глава российского дипведомства напомнил, что Трамп, когда баллотировался на высший государственный пост, очень серьезно критиковал Байдена именно за то, что тот поставил под угрозу роль доллара в качестве мировой резервной валюты. "Это правда. Действия по злоупотреблению ролью своей валюты, несомненно, подрывают доверие к ней", - заключил Лавров.