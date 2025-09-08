Певица Лада Дэнс имеет задолженность на сумму 114 тыс. рублей

Певица Лада Дэнс накопила долги на сумму порядка 114 тыс. рублей, в том числе за коммунальные платежи и неоплаченные штрафы ГИБДД. Об этом со ссылкой на судебные и другие материалы передает ТАСС.

Так, с июля прошлого года по сентябрь этого года в отношении певицы открыто 12 исполнительных производств. Пять из них касаются взыскания задолженности по коммунальным платежам на сумму свыше 87 тыс. рублей. К настоящему времени четыре производства прекращены на основании п. 3 и п. 4 ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве".

Приставами открыты три исполнительных производства в связи с неоплаченными в срок штрафами ГИБДД и исполнительные сборы по ним. Сумма взыскания - 4 250 рублей. Одно производство открыто из-за неоплаченного штрафа за парковку на сумму 5 тыс. рублей. Вместе с тем, согласно материалам из суда, об уклонении Дэнс исполнения административного наказания открыты исполнительные производства.

Лада Дэнс - российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Известность ей принесли хиты "Девочка-ночь", "Аромат любви", "Регги в ночи".