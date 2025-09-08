Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 сентября 2025 / 17:45
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Экономика
Токаев заявил о необходимости готовиться к строительству второй и третьей АЭС
8 сентября 2025 / 15:33
Токаев заявил о необходимости готовиться к строительству второй и третьей АЭС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Подготовку к строительству второй и третьей атомных электростанций в Казахстане нужно начать уже сегодня. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу.

"Мы должны уже сегодня начать планирование строительства второй и даже третьей АЭС. На недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли", - отметил он. Глава государства напомнил, что месяц назад в Казахстане началось сооружение первой АЭС с участием Росатома. "Для стабильного роста в экономике этого, пожалуй, недостаточно", - указал он.

Токаев подчеркнул, что для республики "принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики". "Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета", - заявил он.

В июне Агентство по атомной энергии Казахстана назвало китайскую СNNC возможным лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в республике. Лидером консорциума по возведению первой АЭС был выбран Росатом, поскольку эта госкорпорация представила самое оптимальное предложение. 

