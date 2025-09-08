ВЭФ-2025: главные энергетические итоги

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

5 сентября глава России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). В выступлении он в том числе рассказал о стратегических планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем, разговорах с лидером США Дональдом Трампом. На панели обсуждался широкий спектр экономических вопросов, и, конечно, энергетика. Было сделано много важных профильных заявлений, презентован ряд докладов.

Владимир Путин снова обратил внимание на проект «Сила Сибири 2» (прежде он развернуто прокомментировал подписанный 2 сентября в Пекине обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» на пресс-конференции по итогам официального визита в КНР), подчеркнув, что у него строго экономический базис, и что Китай будет покупать трубный газ по формульному ценообразованию, которое применяется в долгосрочных контрактах. «Результат в ходе совместной многолетней работы между «Газпромом» и его китайскими партнерами достигнут. Могу только всех поздравить», — подытожил российский лидер.

Уже в следующем году может быть предложена схема финансирования проекта газопровода «Сила Сибири 2». Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях ВЭФ. «Проект очень непростой, поэтому сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта и тогда уже сможем сказать конкретно о сроках и финансах этого проекта; сейчас газопровод готов на уровне предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО)», — пояснил министр.

План расширения поставок «голубого топлива» в Поднебесную сопряжен с необходимостью стратегического наращивания добычи. При этом конфигурация пула месторождений меняется: старые — истощаются, а новые оказываются более сложными и, соответственно, более затратными. Поэтому в перспективе встает вопрос воспроизводства национальной ресурсной базы.

Прежний экстенсивный подход, основанный на разработке наиболее простых категорий запасов, больше не обеспечивает конкурентоспособность отрасли. «Объем таких запасов стремительно снижается», — заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на ВЭФ. Энергостратегия – 2050 определяет траекторию концентрации отрасли на освоении более сложных запасах, новых регионов добычи и поставок. При этом разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа в России уже в течение ближайших 3—5 лет будет осуществляться исключительно с применением отечественных технологий. «Сейчас в приоритете — снабжение внутреннего потребителя, удовлетворение экспортных контрактов, расширение экспорта трубопроводного газа и развитие СПГ-рынка, чтобы увеличить гибкость и адаптивность газового сектора. Все это требует развития технологической базы с целью поддержания запланированного уровня добычи и переосмысления экономики», — заключил Сорокин.

Накануне пленарного заседания ВЭФ глава России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Дальневосточного федерального округа (ДФО). Он отметил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами, подчеркнув, что интенсивное развитие Дальнего Востока — национальный приоритет: «За последние годы были созданы знаковые объекты, объекты промышленности и инфраструктуры, которые фактически изменили облик федерального округа, его экономики, социальной сферы; здесь наша задача — обеспечить экономическое развитие региона всеми необходимыми ресурсами, в том числе энергетическими».

Среди ключевых задач — и устойчивое газоснабжение всех регионов ДФО. По оценкам Минэнерго РФ, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. «Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе: обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно. Между тем эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке и с учетом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения наших экспортных обязательств», — заметил Путин. В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина.

Что касается строительства новой газотранспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке — это объективно дорогостоящий проект. В связи с чем Владимир Путин предложил оценить возможность использования солидных запасов угля в регионе — целесообразность расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Также глава государства призвал активно развивать в ДФО гидроэнергетику и атомную компоненту, напомнив об эффективности и экологической чистоте этих источников энергии.