Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
8 сентября 2025 / 15:42
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (ВСУ) составили около 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 240, "Южная" - свыше 170, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - до 215 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих.