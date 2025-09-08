Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (ВСУ) составили около 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 240, "Южная" - свыше 170, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - до 215 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих.