8 сентября 2025 / 17:45
Reuters сообщило о содержании 19-го пакета санкций в отношении России Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны защищать международную справедливость
8 сентября 2025 / 17:45
5 сентября 2025 / 20:31
5 сентября 2025 / 19:47
5 сентября 2025 / 18:48
Политика
Политика
Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны защищать международную справедливость
8 сентября 2025 / 15:59
Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны защищать международную справедливость
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Государства БРИКС должны стоять на защите глобального порядка, основанного на международном праве. с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС по видео-конференц-связи.

"Мы должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности", - отметил он. Си Цзиньпин призвал защищать международный порядок, основанный на международном праве.

"Мы должны оказывать активное содействие демократизации международных отношений, а также усилить представительство и голос глобального Юга", - подчеркнул он.

