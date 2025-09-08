Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны защищать международную справедливость

Государства БРИКС должны стоять на защите глобального порядка, основанного на международном праве. с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС по видео-конференц-связи.

"Мы должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности", - отметил он. Си Цзиньпин призвал защищать международный порядок, основанный на международном праве.

"Мы должны оказывать активное содействие демократизации международных отношений, а также усилить представительство и голос глобального Юга", - подчеркнул он.